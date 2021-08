Amigos e aliados. António Costa tem no seu "número dois" uma confiança absoluta, como se viu no último ano, na gestão da pandemia. A cumplicidade remonta aos tempos da faculdade.

António Costa Amigos e aliados. António Costa tem no seu "número dois" uma confiança absoluta, como se viu no último ano, na gestão da pandemia. A cumplicidade remonta aos tempos da faculdade.

Eduardo Cabrita São colegas de Governo e amigos de longa data. Siza Vieira chegou ao Governo para substituir Cabrita na posição de ministro Adjunto. Ambos fazem parte do núcleo duro de António Costa.

Diogo Lacerda Machado É conhecida a amizade de Lacerda Machado com Siza Vieira e António Costa. Foi consultor do projeto que prevê instalar um megacentro de dados em Sines.

João Neves O secretário de Estado Adjunto e da Economia é, por diversas vezes, o representante do ministro em visitas oficiais a empresas e até mesmo em debates parlamentares.

Francisco Calheiros O presidente da Confederação do Turismo de Portugal aplaudiu o plano apresentado por Siza Vieira para a recuperação do setor, mas pediu rapidez na concretização.