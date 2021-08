Uma das marcas do reinado de Lagarde foi a cooperação com a política orçamental. A relação que mantém com a líder da Comissão Europeia é fundamental.

Ursula von der Leyen Uma das marcas do reinado de Lagarde foi a cooperação com a política orçamental. A relação que mantém com a líder da Comissão Europeia é fundamental.

Três meses antes de a crise pandémica ter início, Lagarde passou-lhe o dossiê das operações de mercado, investigação e estatística. Tem sido uma voz muito ativa no seio do BCE.

Isabel Schnabel Três meses antes de a crise pandémica ter início, Lagarde passou-lhe o dossiê das operações de mercado, investigação e estatística. Tem sido uma voz muito ativa no seio do BCE.

O presidente do Conselho de Supervisão do BCE fez várias manchetes neste ano, numa altura crítica para os bancos do Velho Continente, que ficaram privados de distribuir dividendos.

Andrea Enria O presidente do Conselho de Supervisão do BCE fez várias manchetes neste ano, numa altura crítica para os bancos do Velho Continente, que ficaram privados de distribuir dividendos.

O irlandês de 52 anos, economista-chefe do BCE, tratou com pinças algumas das questões mais técnicas de política monetária, sendo o principal rosto das previsões económicas.

Philip R. Lane O irlandês de 52 anos, economista-chefe do BCE, tratou com pinças algumas das questões mais técnicas de política monetária, sendo o principal rosto das previsões económicas.