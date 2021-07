O ministro da Economia prometeu alocar parte dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência à dinamização do mercado. O Banco de Fomento poderá ser um veículo.

Pedro Siza Vieira O ministro da Economia prometeu alocar parte dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência à dinamização do mercado. O Banco de Fomento poderá ser um veículo.

O presidente da ESMA mantém uma relação de amizade de longa data com a presidente da CMVM. Na ESMA partilham responsabilidades no órgão executivo.

Steven Maijoor O presidente da ESMA mantém uma relação de amizade de longa data com a presidente da CMVM. Na ESMA partilham responsabilidades no órgão executivo.

O diretor dos assuntos financeiros da OCDE tomou a seu cargo um importante relatório com propostas para dinamizar o mercado de capitais e que estão a ser estudadas por uma "task force".

Mats Isaksson O diretor dos assuntos financeiros da OCDE tomou a seu cargo um importante relatório com propostas para dinamizar o mercado de capitais e que estão a ser estudadas por uma "task force".

O ex-presidente da bolsa de Lisboa partilha com Gabriela Figueiredo Dias uma amizade e a ligação à academia. Nomeado presidente da AEM este ano, reforça os laços com o regulador.

Miguel Athayde Marques O ex-presidente da bolsa de Lisboa partilha com Gabriela Figueiredo Dias uma amizade e a ligação à academia. Nomeado presidente da AEM este ano, reforça os laços com o regulador.

A juiza do Tribunal de Santarém confirmou a coima aplicada pela CMVM à KPMG, apesar de a multa ter sido reduzida a menos de metade. Pelo mesmo tribunal têm passado outros processos.

Mariana Machado A juiza do Tribunal de Santarém confirmou a coima aplicada pela CMVM à KPMG, apesar de a multa ter sido reduzida a menos de metade. Pelo mesmo tribunal têm passado outros processos.

O grupo de trabalho criado para estudar as medidas da OCDE para dinamizar o mercado tem discutido benefícios fiscais. Mas para isso é preciso o aval do Governo.

António Mendonça Mendes O grupo de trabalho criado para estudar as medidas da OCDE para dinamizar o mercado tem discutido benefícios fiscais. Mas para isso é preciso o aval do Governo.

Tem sido constante o esforço da CMVM na promoção da dinamização do mercado de capitais. Para isso conta com a ajuda da presidente da Euronext Lisbon.

Isabel Ucha Tem sido constante o esforço da CMVM na promoção da dinamização do mercado de capitais. Para isso conta com a ajuda da presidente da Euronext Lisbon.

A atuação da KPMG, presidida por Sikander Sattar em Portugal, foi notícia no ano passado e continua a mostrar a teia de influência da CMVM, com a auditoria nas prioridades da regulação.

Sikander Sattar A atuação da KPMG, presidida por Sikander Sattar em Portugal, foi notícia no ano passado e continua a mostrar a teia de influência da CMVM, com a auditoria nas prioridades da regulação.

O processo iniciado pela CMVM contra ex-gestores da então PT, entre os quais Zeinal Bava, foi confirmado pelo Tribunal da Relação. Bava voltou a perder no recurso ao Tribunal Constitucional.

Zeinal Bava O processo iniciado pela CMVM contra ex-gestores da então PT, entre os quais Zeinal Bava, foi confirmado pelo Tribunal da Relação. Bava voltou a perder no recurso ao Tribunal Constitucional.

Sete anos após o colapso do Grupo BES continuam a correr processos associados à queda do banco ligado a Ricardo Salgado. Um caso que tem aumentado o mediatismo da CMVM.

Ricardo Salgado Sete anos após o colapso do Grupo BES continuam a correr processos associados à queda do banco ligado a Ricardo Salgado. Um caso que tem aumentado o mediatismo da CMVM.

A fraude digital disparou na covid. A CMVM tem estado em cima de quem, nas redes sociais, dá aconselhamento. Um desses casos foi David Soares, um jovem com milhares de seguidores, que não tem autorização para intermediação financeira.

David Soares A fraude digital disparou na covid. A CMVM tem estado em cima de quem, nas redes sociais, dá aconselhamento. Um desses casos foi David Soares, um jovem com milhares de seguidores, que não tem autorização para intermediação financeira.

A CMVM concluiu todos os processos de supervisão ligados ao processo Luanda Leaks, que envolve as empresas de Isabel dos Santos. Foi já produzida uma condenação.

Isabel dos Santos A CMVM concluiu todos os processos de supervisão ligados ao processo Luanda Leaks, que envolve as empresas de Isabel dos Santos. Foi já produzida uma condenação.

A OPA da Media Capital foi outro dos temas que mereceram as atenções de Gabriela Figueiredo Dias nos últimos meses. O registo da OPA obrigatória da Pluris, de Mário Ferreira, já avançou.

Mário Ferreira A OPA da Media Capital foi outro dos temas que mereceram as atenções de Gabriela Figueiredo Dias nos últimos meses. O registo da OPA obrigatória da Pluris, de Mário Ferreira, já avançou.