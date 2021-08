Faz parte do círculo de confiança de Stilwell. Não foi, por isso, surpresa que se mantivesse na atual administração. Foi ainda escolhida para suceder a Mexia na liderança da Fundação EDP.

Vera Pinto Pereira Faz parte do círculo de confiança de Stilwell. Não foi, por isso, surpresa que se mantivesse na atual administração. Foi ainda escolhida para suceder a Mexia na liderança da Fundação EDP.

João Talone Foi presidente da EDP entre 2003 e 2006, e teve na altura Miguel Stilwell como chefe de gabinete. O atual CEO da elétrica escolheu-o como presidente do Conselho Geral e de Supervisão.

Lei Mingshan É o "chairman" da China Three Gorges, a gigante chinesa que, desde 2012, é a maior acionista da EDP. Mantém uma relação de proximidade com Miguel Stilwell, em quem deposita confiança.

Fernando Masaveu Herrero A família Masaveu, uma das mais ricas de Espanha, é a segunda maior acionista da EDP, através da Oppidum. No aumento de capital investiu 74 milhões.

Miguel Setas Também "saltou" da anterior administração para a atual, com responsabilidades acrescidas. É presidente da EDP Brasil e responsável global das redes de distribuição.

Spyridon Martinis É o presidente executivo da Ocean Winds, a parceria que a EDP Renováveis estabeleceu com os franceses da Engie. Será uma das grandes apostas do grupo nos próximos anos.