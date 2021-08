Manuel Teixeira O ex-jornalista e ex-chefe de gabinete de Rio na autarquia portuense é hoje coordenador da Justiça do Conselho Estratégico Nacional criado pelo presidente do PSD. É das poucas vozes ouvidas por Rio.

Joaquim Miranda Sarmento Além de ministro sombra das Finanças, é também o atual líder do CEN, sucedendo neste cargo a David Justino. É uma das vozes mais ativas na crítica à atual governação.

David Justino Além de vice-presidente do PSD, o ex-ministro é um dos mais graduados e respeitados elementos da direção que, desde a primeira hora, Rio escolheu para o acompanhar.

Maló de Abreu Integra a Comissão Política Nacional do PSD e, sendo um dos amigos mais próximos do líder, é também um dos poucos com lugar no "inner circle" do presidente do partido.

José Silvano O deputado e secretário-geral do PSD é o braço direito do líder na gestão do dia a dia do partido. Rio não deixou Silvano cair apesar da polémica relacionada com falsas presenças no Parlamento.

Salvador Malheiro O autarca de Ovar é um dos vices de Rui Rio e a principal ligação ao aparelho da atual direção social-democrata. Tem mostrado ser um dos mais fiéis indefetíveis do líder.

Florbela Guedes Assessora de longa data de Rui Rio, é responsável por decidir, de entre os deputados do PSD, quem fala, se fala e quando. Tem mais poder do que a generalidade dos atuais dirigentes do partido.

Morais Sarmento Também vice-presidente de Rio, é menos próximo do líder do que outros membros da direção. Ainda assim, o advogado é uma peça importante para Rui Rio, desde logo pela presença mediática.

Álvaro Amaro Mesmo fisicamente distante - é eurodeputado em Bruxelas - o ex-autarca e antigo governante de Cavaco Silva mantém-se como um dos poucos militantes a quem Rio dá ouvidos.

Carlos Moedas O ex-comissário europeu é o trunfo do PSD para as autárquicas e o eventual sucesso de Moedas na disputa pela câmara da capital poderá ser o seguro de vida para Rio seguir à frente do partido.

Francisco Rodrigues dos Santos Com o CDS a arriscar a irrelevância, Rui Rio encontrou em "Chicão" o parceiro ideal para negociar diversas coligações às autárquicas.

Adão Silva Foi a figura escolhida por Rui Rio para lhe suceder como líder da bancada parlamentar do PSD, o que coloca o deputado como um dos seus principais aliados.

Isabel Meirelles Também é vice-presidente do PSD e assume maior protagonismo sobretudo quando se trata de assuntos internacionais. Teceu algumas críticas à presidência portuguesa da União Europeia.

Isaura Morais Mesmo desconhecida da maioria dos portugueses, é um dos seis elementos do restrito grupo de vices da direção chefiada por Rui Rio.

Mónica Quintela Advogada, foi Rui Rio quem a levou para a política ativa, atribuindo-lhe um papel relevante nas posições e proposta do partido de reforma para o setor da Justiça.

Neves de Almeida Aliado de Rio fora da política, foi este consultor quem, em 2014, convidou o social-democrata para "partner" em Portugal da Boyden, consultora especializada em recursos humanos.