Nuno Amado Foram colegas no Santander Portugal, que Horta Osório presidiu quando Nuno Amado, hoje "chairman" do BCP, era membro da comissão executiva do banco, entre 1997 e 2006.

Thomas Gottstein Enquanto presidente do conselho de administração do Credit Suisse, Horta Osório trabalha de perto com Thomas Gottstein, CEO da instituição financeira suíça.

Leonor Beleza António Horta Osório é membro não executivo do conselho de administração da Fundação Champalimaud. Esta entidade é liderada por Leonor Beleza desde a sua criação, em 2004.

Eduardo Stock da Cunha Foi o nome que sugeriu para liderar o Novo Banco, quando Vítor Bento deixou a instituição. Quando saiu, Eduardo Stock da Cunha regressou ao Lloyds.

Ilídio Pinho A relação com o empresário nortenho também se prolonga há vários anos. Sempre que podem, António Horta Osório, agora "chairman" do Credit Suisse, encontra-se com ele.

Miguel Bragança A amizade entre Miguel Bragança e Osório vem dos tempos do Santander Portugal, onde, juntos, conseguiram que Ricardo Salgado pagasse "uma pipa de massa" para o Totta sair da ES Control.

Pedro Castro e Almeida O ex-presidente do Lloyds conheceu Pedro Castro e Almeida em 1993, quando liderava o Santander de Negócios Portugal. Ainda hoje os dois gestores são amigos.

Brian Dowd António Horta Osório foi nomeado administrador independente da resseguradora PartnerRe, que tem Brian Dowd como presidente do conselho de administração.

Xavier Bray O banqueiro português preside ao Conselho de Curadores da Wallace Collection desde 2015. Xavier Bray é o diretor do museu.

Isabel II A rainha de Inglaterra condecorou Horta Osório com o título Knight Bachelor, pelos "serviços prestados no setor financeiro", enquanto presidente do Lloyds Bank.

João Castello Branco O "chairman" do Credit Suisse e da Bial já trabalhou em alguns projetos com o presidente executivo da Semapa, de quem é também amigo de casa.

António Portela Horta Osório assumiu o cargo de "chairman" da Bial em abril, substituindo Luís Portela neste papel. O seu filho, António Portela, continuou como CEO e trabalha lado a lado com Osório.