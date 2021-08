António Mota gosta muito do Presidente da República. Em abril do ano passado, em plena pandemia, foi um dos empresários que Marcelo quis ouvir em Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa António Mota gosta muito do Presidente da República. Em abril do ano passado, em plena pandemia, foi um dos empresários que Marcelo quis ouvir em Belém.

João Lourenço A Mota-Engil tem uma relação histórica com Angola e António Mota sempre garantiu que a construtora estará sempre no país para bons e maus momentos.