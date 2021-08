O presidente da Sonangol, segundo maior acionista do BCP, já disse que está a monitorizar o desempenho do banco e que "se se apresentar uma boa oportunidade para desinvestimento, iremos avaliá-la".

Sebastião Gaspar Martins O presidente da Sonangol, segundo maior acionista do BCP, já disse que está a monitorizar o desempenho do banco e que "se se apresentar uma boa oportunidade para desinvestimento, iremos avaliá-la".

Jorge Magalhães Correia Foi escolhido pela Fosun, a maior acionista do BCP, para assumir o cargo de vice-presidente do conselho de administração da instituição financeira.

Nuno Amado O banqueiro deixou o cargo de CEO do BCP em 2018, passando a assumir a presidência não executiva da instituição financeira. Trabalha lado a lado com Miguel Maya.

Lingjiang Xu A Fosun é o maior acionista do BCP. A relação entre Lingjiang Xu, representante do grupo chinês em Portugal, e Miguel Maya é, por isso, relevante para o CEO do banco.