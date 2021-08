José de Lima Massano O governador do Banco Nacional de Angola tem um caderno de encargos pesado que passa por sanear a banca e reduzir a dependência do país face ao dólar.

Edeltrudes Costa É chefe de gabinete de João Lourenço e mantém a confiança deste apesar das suspeitas de que terá beneficiado de contratos com o Estado. Esta circunstância revela a sua enorme influência.

Francisco Furtado É ministro de Estado e chefe da casa de segurança do Presidente. Divide com Fernando Miala o controlo dos serviços de inteligência. Funciona como os olhos e os ouvidos de Lourenço.

Hélder Pitta Grós O procurador-geral da República tem sido o protagonista da "caça" aos dinheiros desviados dos cofres do Estado. Esta missão é importante para consolidar a governação do Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa Pelo seu temperamento, o Presidente português tem contribuído para uma reaproximação entre os dois países, isto apesar da desconfiança do MPLA em relação ao PS.

Jorge Dombolo É secretário da área da organização e membro do bureau político do MPLA. Um bom posto para vigiar sensibilidades. Ajuda o facto de ser amigo de longa data de João Lourenço.

Fernando Miala É o poderoso chefe do SINSE, o órgão de segurança do Estado. Vigia tudo o que acontece e tem tido, na sombra, um papel preponderante na denúncia dos casos de corrupção.

Emmanuel Macron O Presidente francês é um dos aliados externos relevantes de Angola. Macron prepara uma deslocação ao país que será importante do ponto de vista diplomático e da afirmação de Lourenço.

António Costa O Governo português, de forma indireta, tem ajudado Angola a desmantelar o império de Isabel dos Santos. A renacionalização da Efacec é um exemplo disso mesmo.

Angela Merkel A ainda chanceler alemã visitou Angola duas vezes, a última das quais em 2020. E a Siemens vai ajudar na construção do metro de superfície de Luanda. O apoio de Berlim é precioso.

Manuel Vicente O antigo líder da Sonangol e ex-vice-presidente afastou-se da família Dos Santos e tem fornecido informação relevante para João Lourenço se orientar no labirinto do Estado.

Mário António É um aliado fiável e pertence ao bureau político do MPLA. Lidera a Gefi, a sociedade do partido em que estão concentradas as participações em várias empresas.

Paulo Pombolo O secretário-geral do MPLA terá um papel determinante na preparação do partido para as eleições gerais do próximo ano. Até porque a crise penalizou a imagem do governo.

Kristalina Georgieva O FMI, liderado por Kristalina Georgieva, é decisivo para que a perceção de Angola no exterior melhore. Até agora o Fundo tem elogiado as reformas do Governo.

Rafael Marques O ativista, que ganhou notoriedade com as denúncias feitas sobre o regime de Eduardo dos Santos, tem optado por ser mais benevolente na apreciação do consulado de João Lourenço.

Carlos Alexandre O juiz português pegou no caso Isabel dos Santos e com isso deu uma preciosa ajuda no combate travado pelo Governo contra a empresária e filha do ex-presidente.