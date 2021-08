O novo CEO da Galp é a aposta forte de Paula Amorim para liderar a revolução no seu principal ativo. Conhecido pela capacidade de decisão, Brown tem andado a arrumar a casa na Galp.

Andy Brown O novo CEO da Galp é a aposta forte de Paula Amorim para liderar a revolução no seu principal ativo. Conhecido pela capacidade de decisão, Brown tem andado a arrumar a casa na Galp.

Luísa Amorim Presente na administração da Corticeira e com o marido na equipa de gestão do grupo Amorim e da Galp, a irmã mais nova de Paula lidera o negócio dos vinhos da família.

António Rios Amorim O primo de Paula preside há duas décadas à Corticeira Amorim, sendo considerado "o homem certo no lugar certo" pela família que divide a meias o controlo da Corticeira com o ramo Rios Amorim.