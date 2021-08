O comissário para o Mercado Interno faz dupla com Vestager em vários temas, nomeadamente nos esforços ligados ao Ato Legislativo dos Serviços e ao Ato Legislativo dos Mercados.

Thierry Breton O comissário para o Mercado Interno faz dupla com Vestager em vários temas, nomeadamente nos esforços ligados ao Ato Legislativo dos Serviços e ao Ato Legislativo dos Mercados.