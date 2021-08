Ana Botín A presidente executiva do grupo Santander sempre teve proximidade com António Vieira Monteiro, o histórico presidente do banco em Portugal (já falecido), e assim se manteve com Castro Almeida.

António Simões Pedro Castro e Almeida passou a reportar a António Simões em 2020, quando o português assumiu a liderança da operação europeia do grupo. Os dois mantêm uma boa relação.

Isabel Guerreiro A administrador executiva do Santander passou a acumular este cargo com o de responsável, a nível europeu, pela digitalização, uma das áreas prioritárias do banco.

Mário Centeno Em tempos de crise, e numa altura em que se antecipa um aumento exponencial do crédito malparado, a relação entre o governador do Banco de Portugal e os banqueiros é estreita.

Jorge Bleck A amizade com Jorge Bleck começa depois de o advogado ter assessorado várias operações de fusão e aquisição do Santander Totta e tem-se mantido ao longo dos anos.

Pedro Siza Vieira O ministro da Economia tem conduzido as negociações para a criação de uma solução para o fim das moratórias, medida que será essencial para os bancos.

Miguel Belo de Carvalho Miguel Belo de Carvalho integra a comissão executiva de Pedro Castro e Almeida. São amigos e, por vezes, jogam juntos partidas de padel.

João Pascoal É coordenador da comissão nacional de trabalhadores do Santander e critica fortemente o processo de reestruturação do banco, que, diz, quer reduzir o quadro em 25%.

Paulo Marcos É o presidente do SNQTB, um dos vários sindicatos que, no Parlamento, acusaram a banca, incluindo o Santander, de concertação nos processos de despedimento.

Miguel Bragança O atual administrador não executivo do BCP passou pelo Santander na década de 1990, altura em que conheceu Pedro Castro e Almeida, com quem mantém a amizade.

Manuel Preto É o diretor financeiro do Santander e, à semelhança do que acontecia com Vieira Monteiro, senta-se ao lado de Castro e Almeida na apresentação de contas do banco.

Daniel Traça O diretor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, cujo campus em Carcavelos conta com o apoio do Santander, ocupa hoje um lugar na administração do banco.

Miguel Stilwell de Andrade O presidente executivo da EDP e Pedro Castro e Almeida mantêm uma relação de proximidade.

Pedro Santa Clara O professor de Finanças da Nova SBE liderou o projeto do "campus" em Carcavelos. Em 2020, lançou a escola de programação 42 Lisboa, da qual o Santander é um dos mecenas.

António Horta Osório O atual "chairman" do Credit Suisse conheceu Castro e Almeida em 1993, quando liderava o Santander de Negócios Portugal. Ainda são amigos.

José Carlos Sítima É o atual presidente do conselho de administração do Santander, cargo que ocupou no ano passado, após o falecimento de António Vieira Monteiro.