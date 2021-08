O antigo responsável do BESI é um amigo de casa de Vasco de Mello. Dos elementos da família Espírito Santo é o que tem uma relação mais próxima com o empresário.

José Maria Ricciardi O antigo responsável do BESI é um amigo de casa de Vasco de Mello. Dos elementos da família Espírito Santo é o que tem uma relação mais próxima com o empresário.

João de Mello Lidera a empresa química do grupo, a Bondalti, que no ano passado adquiriu a portuguesa Enkrott, entrando no negócio de gestão e tratamento de águas, e já este ano a espanhola Águas Alfaro.