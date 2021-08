Sucedeu a Lagarde na presidência do FMI e foi uma clara aposta de Macron. Dada a influência da instituição por todo o mundo, é uma ajudapara consolidar o poder do Presidente francês.

A má relação de Macron com Trump foi prejudicial aos intentos gauleses e europeus. A chegada de Biden à Casa Branca assinala o regresso do multilateralismo e da aliança UE-EUA.

A afirmação do primeiro-ministro francês, que substituiu o popular Édouard Philippe, é fundamental para a segunda metade do mandato do Presidente Macron.

