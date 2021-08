João Leão O ministro das Finanças foi secretário de Estado de Centeno. Mantêm uma relação muito próxima, trocando opiniões sobre a economia e o rumo a seguir numa base constante.

Mariana Vieira da Silva A ministra de Estado e da Presidência tem a confiança absoluta de António Costa e centraliza a informação sobre as decisões do Executivo. É uma ponte para Centeno.

António Costa São aliados. Centeno manteve-se à frente da pasta das Finanças para lá do que desejaria para atender à vontade do primeiro-ministro. Depois Costa promoveu a sua ida para governador.

Ana Paula Serra A administradora do BdP substitui Centeno, em caso de ausência ou impedimento, nos departamentos de Relações Internacionais e de Estudos Económicos. Tem o pelouro da supervisão prudencial.

Mourinho Félix O atual vice-presidente do Banco Europeu de Investimento mantém uma relação de forte proximidade e cooperação com Centeno. Félix ainda é quadro do Banco de Portugal.

Siza Vieira O ministro da Economia tem uma relação próxima com Centeno, mantendo contactos regulares. É Siza quem tem apresentado os apoios às empresas durante a pandemia.

Álvaro Novo O chefe de gabinete de Centeno é um apoio fundamental no banco. Já se conhecem de longa data: escreveram um livro juntos, Centeno levou-o para as Finanças e voltou a trazê-lo para o banco.

David Justino O vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD dá-se bem com Mário Centeno. Trocam ideias sobre a situação política e económica com alguma regularidade.

Luís Laginha de Sousa É administrador do BdP, responsável pelo departamento de Auditoria, juntamente com Centeno. Representa o BdP no Comité Europeu do Risco Sistémico, com Centeno.

Máximo dos Santos O vice-governador chegou a ser falado como possível escolha para liderar o BdP caso Centeno não tivesse condições para sair do Governo. Manteve-se como número dois, mas Centeno não lhe tirou pelouros.

Hélder Rosalino Faz parte do conselho de administração do BdP e é responsável, juntamente com Centeno, pelo departamento de Comunicação e Museu. O Governo disse em junho que será reconduzido.

Andrea Enria O presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu é um parceiro determinante para Centeno exercer a função de supervisor e participar na definição de política à escala europeia.

José Tavares O economista e professor é próximo de Centeno. Organizaram juntos um livro sobre o pós-crise, publicado pela Oxford University Press. É uma boa ponte do governador com a academia.

Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente da República quis ouvir Centeno em abril sobre as perspetivas para a economia portuguesa e o Plano de Recuperação. Fez questão de dar nota pública disso.

Vítor Bento Saiu da SIBS em maio para a presidência da Associação Portuguesa de Bancos. É um interlocutor permanente no contacto com a banca.