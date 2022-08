Esteve com Alexandre Fonseca na PwC, na IBM e depois na Altice Portugal, onde é o Chief Financial Officer. São amigos há duas décadas, tendo uma relação de confiança.

Alexandre Fonseca participa agora numa espécie de troika de liderança da Altice internacional. O filho do acionista Patrick Drahi é um dos três co-CEO.

