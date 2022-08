João Brás Jorge O CEO do Bank Millennium está a braços com a participada que tem trazido mais dificuldades ao BCP. Após os créditos em francos suíços, são agora as moratórias a pesar nas contas.

Sebastião Gaspar Martins A relação com o segundo maior acionista, a Sonangol, tem sido instável e, numa altura em que a empresa liderada por Sebastião Gaspar Martins desinveste na banca, há a possibilidade de sair do BCP.

Jorge Magalhães Correia Foi escolhido pela Fosun, a maior acionista do BCP, para assumir o cargo de vice-presidente do conselho de administração da instituição financeira.

Margarida Matos Rosa A proximidade com a Autoridade da Concorrência não advém das melhores razões. O BCP está entre a dezena de instituições financeiras envolvidas no chamado "cartel da banca", um processo que o banco diz ter "erros graves".

Mark Bourke O novo CEO do Novo Banco, Mark Bourke, será o ponto de contacto entre as duas instituições financeiras. Miguel Maya rejeitou recentemente que o BCP esteja a planear comprar o Novo Banco.

Joe Berardo O conflito agravou-se recentemente com um processo de indemnização de 900 milhões de Joe Berardo contra a banca. O BCP garante estar a realizar os "esforços adequados" para recuperar as dívidas.

Mário Centeno Cabe ao governador do Banco de Portugal acompanhar a banca nacional. É este o papel que Mário Centeno tem desempenhado desde que deixou a pasta das Finanças, em 2020.

Vítor Bento O ex-"chairman" da SIBS é o atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos, entidade que representa as instituições financeiras nacionais. Substituiu Fernando Faria de Oliveira no cargo.

Luís Máximo dos Santos O BCP é um dos bancos que contribuem para o Fundo de Resolução. A entidade é liderada por Luís Máximo dos Santos, também vice-governador do Banco de Portugal.

Miguel Bragança O CFO do BCP, Miguel Bragança, já vinha da equipa de Nuno Amado, tendo-se mantido na liderança da gestão financeira do banco com Miguel Maya. É um dos gestores mais próximos do CEO.

Paulo Macedo Miguel Maya mantém uma relação profissional com os líderes dos maiores bancos do país, incluindo o CEO da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo. Estão ambos envolvidos no caso que ficou conhecido como "cartel da banca".

Nuno Amado O banqueiro é o antecessor de Miguel Maya no cargo de CEO do BCP. Desde 2018 que assumiu a presidência não executiva da instituição financeira, trabalhando ao lado do sucessor.

Clara Raposo A presidente do ISEG, Clara Raposo, entrou para o conselho de administração do BCP, como não executiva, este ano, reforçando a liderança feminina no banco num mandato previsto até 2025.