O BPI foi essencial ao desenvolvimento do grupo de empresas de Paulo Fernandes. Numa fase inicial, Artur Santos Silva foi peça-chave. Depois, Fernando Ulrich foi o elo de ligação.

Fernando Ulrich O BPI foi essencial ao desenvolvimento do grupo de empresas de Paulo Fernandes. Numa fase inicial, Artur Santos Silva foi peça-chave. Depois, Fernando Ulrich foi o elo de ligação.