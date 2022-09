Luis de Guindos O espanhol é o número dois do BCE, tendo assumido as pastas da estabilidade financeira e gestão do risco. O vice-presidente trabalha de perto com Lagarde, numa altura de grande pressão.

François Villeroy de Galhau O conterrâneo e governador do Banque de France tem sido uma voz ponderada, apelando a subidas de juros, mas sem movimentos bruscos, validando a estratégia de Lagarde.

Isabel Schnabel A alemã é a responsável, dentro do Conselho do BCE, pelas operações de mercado, investigação e estatística. Sempre foi uma voz ativa, mas tem sido ainda mais pública sobre o tema dos juros.

Andrea Enria O presidente do Conselho de Supervisão do BCE trabalhou em conjunto com o braço de política monetária durante a pandemia, um momento crítico para os bancos do Velho Continente.

Mario Draghi A francesa tem evitado referir-se ao antecessor, que entretanto se tornou primeiro-ministro de Itália. Mas viu-se envolvida na crise política no país, exatamente quando este se demitiu.

Ursula von der Leyen Uma das marcas do reinado de Lagarde foi a cooperação com a política orçamental. A relação que mantém com a líder da Comissão Europeia é fundamental.

Emmanuel Macron O Presidente de França abraçou o lugar central na Europa deixado vago por Angela Merkel, o que o aproxima do BCE. Foi também Macron que convidou Lagarde para o cargo que agora ocupa.

Philip Lane O irlandês chegou ao cargo de economista-chefe do BCE em 2019, poucos meses antes de Lagarde assumir a presidência, e tem sido o principal rosto das previsões económicas.

Joachim Nagel O governador do alemão Bundesbank manteve o posicionamento "falcão" do antecessor Jens Weidmann. Tem sido um dos maiores defensores para que o BCE acelere a subida de juros.

Klaas Knot Nos Países Baixos, o líder do banco central local é uma das vozes mais combatentes da postura "gastadora" do BCE, fazendo parelha com o homólogo da Alemanha.

Fabio Panetta É este economista italiano que lidera a pesada pasta dos estudos sobre a emissão do euro digital, uma das bandeiras do mandato de Lagarde. É membro da Comissão Executiva desde 2020.

Mário Centeno O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, é o maior responsável pela execução da política monetária definida pelo BCE em território nacional.

António Costa Apesar de Mário Centeno ser o ponto de contacto com o BCE, o primeiro-ministro português também recebeu Lagarde, quando em novembro a francesa se deslocou ao país para o aniversário do Banco de Portugal.