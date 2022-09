O Presidente da República conseguiu estabelecer uma importante ponte de diálogo com o seu homólogo angolano. Lourenço respeita-o e tem em consideração as suas opiniões.

João Lourenço O Presidente da República conseguiu estabelecer uma importante ponte de diálogo com o seu homólogo angolano. Lourenço respeita-o e tem em consideração as suas opiniões.

Frutuoso de Melo É o seu braço-direito. No seu 2.º mandato foi reconduzido como chefe da Casa Civil. Foi seu chefe de gabinete há quase 40 anos, quando Marcelo foi secretário de Estado e ministro.

António Costa A cumplicidade que existiu durante o primeiro Governo do PS parece ter esmorecido com a maioria absoluta. Todavia, mantém uma boa relação institucional.

Luís Marques Mendes O conselheiro de Estado é um dos que conhecem melhor o pensamento do Presidente da República e muitas vezes torna-o audível nos comentários que faz na SIC.