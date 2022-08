Margarida Azevedo Viúva de Belmiro, a matriarca da família está na administração da "holding" familiar, que controla o grupo Sonae, e preside, desde o início do ano passado, à Fundação Belmiro de Azevedo.

Carlos Moreira da Silva Companheiro de viagem de longa data da família Azevedo, está na administração da Sonae SGPS, da Sonae Indústria, da Sonae Capital e até na da Fundação.

Luís Moutinho É o CEO da gigante Sonae MC, a dona do Continente e que vale mais de 80% das vendas da SGPS, que há um ano alienou 24,99% da sua subsidiária do retalho alimentar à "private equity" CVC.

Ângelo Paupério "Alma gémea" de Paulo - foram co-CEO na Sonae até cederem o lugar a Cláudia -, continua na cúpula do grupo, sempre muito próximo da família Azevedo e envolvido nos negócios do conglomerado.

Miguel Almeida No cargo de CEO desde 2019, Cláudia manteve a confiança em Miguel à frente da Nos, cargo que ocupa há quase uma década. Estiveram anos na Sonaecom, onde trabalharam lado a lado.

João Dolores CFO da Sonae e braço-direito de Cláudia, também nasceu na Invicta e é sócio do FC Porto, estando envolvido nas grandes operações e no desenvolvimento da estratégia do grupo.

Paulo Azevedo Após 12 anos como CEO da Sonae, o filho do meio de Belmiro passou a pasta à irmã em 2019, ficando como "chairman" da SGPS e à frente, entre outras, da Sonae Capital e da Sonae Indústria.

Jane Rayner É a CEO da Gosh!, marca de produtos de alimentação natural de base vegetal da britânica Claybell, empresa adquirida pela Sonae, em setembro passado, por 75 milhões de euros.

Daniel Bessa O economista do Porto e antigo ministro da Economia é presidente do conselho de curadores da Fundação Belmiro de Azevedo e membro do conselho fiscal da Sonae SGPS.

Vasco de Mello A CEO da Sonae divide com o presidente da Corticeira Amorim a vice-presidência da Business Roundtable Portugal, que é liderada por Vasco de Mello, presidente do Grupo José de Mello.

Eduardo Piedade Após 17 anos de liderança da Sonae IM (a atual Bright Pixel), em 2018 Cláudia passou a pasta a este gestor, que tem acelerado a expansão do braço tecnológico do grupo maiato.

Nuno Azevedo É o desalinhado da família. O filho mais velho do falecido Belmiro sempre preferiu a cultura aos negócios, valorizando a vida fora da Sonae, surgindo apenas na assembleia da Fundação.

João Günther Amaral O CDO da Sonae integra o comité executivo da SGPS, sendo responsável por eixos estratégicos como as Pessoas e o Planeta, áreas sinalizadas por Cláudia como prioritárias.

João Cadete de Matos O presidente da Anacom tem sido duramente criticado pelos CEO da Nos e grupo Sonae, com Cláudia a classificar o resultado do leilão do 5G como "uma desgraça".

Jan Reinier Voûte É um dos dois membros que a gigante mundial de "private equity" CVC tem na administração da Sonae MC, onde entrou com a compra, no ano passado, de 24,99% da dona do Continente.

Isabel dos Santos Falta a aprovação do juiz Carlos Alexandre para ser selada a dissolução da Zopt - "joint venture" criada há uma década com a empresária angolana -, que controla a Nos.

Carlos Alexandre Dois anos depois, o juiz responsável em Portugal pelo arresto de bens de Isabel dos Santos continua sem aprovar a dissolução da Zopt, pondo cobro à parceria daquela com a Sonae na Nos.

Miguel Gil Mata Entrou na Sonae Capital pela mão de Cláudia, tendo-a substituído no cargo de CEO desta empresa da Efanor ("holding" da família Azevedo), que tem Paulo como "chairman".

Carlos Osório de Castro Advogado fiel e incontornável nos negócios do grupo da família Azevedo, de quem é amigo, integra a administração da Fundação.