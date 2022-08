É filho do "chairman" da Mota-Engil e tem subido na organização. Mantém-se na comissão executiva que foi reduzida, com a entrada da CCCC, para cinco gestores.

Manuel António da Mota É filho do "chairman" da Mota-Engil e tem subido na organização. Mantém-se na comissão executiva que foi reduzida, com a entrada da CCCC, para cinco gestores.

Paulo Macedo A Caixa Geral de Depósitos é um dos principais financiadores do grupo de António Mota, que tem expectativas com o Plano de Recuperação e Resiliência.

López Obrador No México, o consórcio da Mota-Engil ganhou a construção de uma das suas maiores obras de sempre, o primeiro lote do Tren Maya. É um mercado onde o grupo quer crescer.