João Tiago Silveira O antigo secretário de Estado da Presidência e diretor do gabinete de estudos do PS coordenou o programa eleitoral de 2015. Mariana Vieira da Silva faz parte do grupo, tal como Tiago Antunes.

Pedro Adão e Silva O atual ministro da Cultura faz parte do grupo de amigos de Mariana Vieira da Silva desde o final dos anos 90, no ISCTE. Continuou a ter um papel relevante no departamento de políticas públicas, onde Mariana Vieira da Silva fez a parte curricular do doutoramento.