Máximo dos Santos Presidente do Fundo de Resolução, que tem 25% do NB. As duas entidades têm divergências em tribunal sobre 165 milhões de euros. É também vice-governador do Banco de Portugal.

Fernando Medina O NB foi um tema quente dos três ministros das Finanças desde 2016. Medina - o último com quem Ramalho conviveu enquanto CEO - reiterou que o Orçamento não prevê nova transferência.

Luís Filipe Vieira Ramalho quis "preparar" o ex-presidente do Benfica para a comissão de inquérito ao Novo Banco. A declaração, captada numa escuta do Ministério Público, foi tornada pública.

Vítor Fernandes O ‘chairman’ da SIBS foi administrador do NB. Chegou a ser indicado para o Banco de Fomento, mas o Governo congelou a nomeação depois do nome surgir na operação Cartão Vermelho.

Donald Quintin A Lone Star é dono de 75% do Novo Banco desde 2017. Quintin é o diretor geral do fundo norte-americano

Byron Haynes O britânico preside ao conselho geral e de supervisão do Novo Banco e faz a ligação entre os dois acionistas. Lidera também a comissão que atribuiu prémios à gestão.

José Bracinha Vieira É o presidente da comissão de acompanhamento do Novo Banco, que analisa todas as operações de venda de ativos no âmbito do Mecanismo de Capital Contingente.

Mark Bourke O novo presidente executivo do banco sucede a António Ramalho depois de ter estado na equipa do português, enquanto responsável pela área financeira.

Evgeny Kazarez É o presidente da Nani Holdings, a entidade criada para representar o Lone Star no capital do Novo Banco. Esteve na equipa do Deutsche Bank que assessorou o BdP na venda da instituição.

João Leão Ainda antes de o Novo Banco anunciar que iria pedir mais 209 milhões de euros relativos a 2021 (quando lucrou 184,5 milhões), o ex-ministro das Finanças recusou novas transferências.

Margrethe Vestager A vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela pasta da Concorrência ainda não deu luz verde à conclusão da reestruturação do Novo Banco imposta por Bruxelas.