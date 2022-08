Marcelo Rebelo de Sousa Amigos de muitos anos, visitas de casa, conversam com muita frequência. Marques Mendes substituiu Marcelo no comentário político quando este foi para a Presidência da República.

António Costa São amigos e conversam muito. Quase todas as semanas, garantem amigos comuns. Têm percursos políticos muito próximos no tempo. E, no Parlamento, várias vezes se entenderam.

Leonor Beleza A ex-ministra da Saúde de Cavaco e atual presidente da Fundação Champalimaud é outra amiga e aliada de longa data. Também está com Marques Mendes no Conselho de Estado.

Pinto Balsemão O fundador do grupo Impresa, também um dos fundadores do PSD, é seu amigo de longa data com o qual conversa com frequência e mantém uma ligação muito próxima.

Gonçalo Carrilho Assessor jurídico do primeiro-ministro, foi durante muito tempo o organizador das tertúlias periódicas dinamizadas por Marques Mendes, com pessoas de vários quadrantes políticos.

Carlos Moedas O atual presidente da Câmara de Lisboa é seu amigo e, diz-se no PSD, uma das suas fontes de informação, a quem fala regularmente sobre a vida política do país.

Luís Montenegro O atual líder do PSD é próximo de Marques Mendes e mantêm um contacto frequente. O comentador político tem elogiado Montenegro, recusando que seja um líder a prazo.

Ana Trigo Morais A CEO da Sociedade Ponto Verde é um dos nomes sem ligação direta à política que faz parte do círculo com quem o comentador político se dá.

António Guterres O atual secretário-geral das Nações Unidas é outra das amizades de Marques Mendes, que lhe ficou desde os tempos do Parlamento e a quem este não poupa elogios. Estiveram juntos no Conselho de Estado.

António Lobo Xavier São colegas no Conselho de Estado e um relacionamento antigo de Marques Mendes, um e outro com uma presença relevante no espaço do comentário político.

Diogo Feio Ex-deputado do CDS-PP, advogado e professor auxiliar na Faculdade de Direito do Porto, é um velho amigo de Marques Mendes que é presença regular nos encontros do grupo da Charcutaria.

Margarida Balseiro Lopes A deputada e vice-presidente do PSD, integrando o núcleo duro que acompanha Montenegro, é um dos rostos mais jovens que Marques Mendes ouve com regularidade.

António Leitão Amaro É um dos vice-presidentes do PSD na liderança de Luís Montenegro e um dos nomes que marcam presença habitual nos encontros do grupo da Charcutaria. São próximos.

Gonçalo Matias Professor na Faculdade de Direito da Católica e membro do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é também próximo de Marques Mendes.

Cavaco Silva Foi com o antigo líder PSD que Marques Mendes chegou pela primeira vez ao governo, então com apenas 28 anos. Foi ministro adjunto e criaram uma amizade que se mantém até hoje.

Pedro Duarte Ex-líder da JSD e ex-secretário de Estado da Juventude de Santana Lopes, foi a escolha de Montenegro para liderar o Conselho de Estratégia Nacional do partido e é próximo de Marques Mendes.