O CEO do Santander Portugal tem um relacionamento profissional mas também pessoal com Ricardo Pires.

Integra a sociedade Vieira de Almeida desde 2013, tendo sido o advogado de sempre de Pedro Queiroz Pereira e do grupo agora liderado por Ricardo Pires.

É o CEO da ETSA, empresa da área do ambiente do grupo Semapa, na qual Ricardo Pires foi "chairman", e onde imprimiu uma estratégia agressiva de crescimento, de que é exemplo a compra da Tribérica.

O administrador da Caixa Geral de Depósitos foi colega de Ricardo Pires no BES Investimento. A CGD é um dos bancos que trabalha com a Semapa e o seu relacionamento é profissional e pessoal.

