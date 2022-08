É a única administradora mulher do BdP e tem a pasta da supervisão prudencial. Mandato termina em setembro e a professora da Universidade do Porto está indisponível para continuar.

Ana Paula Serra É a única administradora mulher do BdP e tem a pasta da supervisão prudencial. Mandato termina em setembro e a professora da Universidade do Porto está indisponível para continuar.

Máximo dos Santos O vice-governador chegou a ser falado como possível escolha para liderar o BdP caso Centeno não tivesse condições para sair do Governo. Manteve-se como número dois, com os mesmos pelouros.

Andrea Enria O presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu é um parceiro determinante para Centeno exercer a função de supervisor e participar na definição de política à escala europeia.

Álvaro Novo O ex-secretário de Estado é um apoio fundamental de Centeno. Já se conhecem de longa data: escreveram um livro juntos, esteve no ministério e agora é o seu chefe de gabinete no BdP.

José Tavares O economista e professor é próximo de Centeno. Organizaram juntos um livro sobre o pós-crise, publicado pela Oxford University Press. É uma das pontes do governador com a academia.

Laginha de Sousa É administrador do BdP, responsável pelo departamento de Auditoria, e representa o BdP no Comité Europeu do Risco Sistémico - responsabilidades que divide com Centeno.

Vítor Bento Saiu da SIBS em maio do ano passado para a presidência da Associação Portuguesa de Bancos. É um interlocutor permanente do governador no contacto com a banca.