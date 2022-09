O vice-presidente de Von der Leyen para a Economia tem estado sempre ao lado da presidente. Depois da pandemia, voltou a adiar as regras orçamentais para lidar com a subida de preços.

Valdis Dombrovskis O vice-presidente de Von der Leyen para a Economia tem estado sempre ao lado da presidente. Depois da pandemia, voltou a adiar as regras orçamentais para lidar com a subida de preços.

O Presidente dos Estados Unidos veio reavivar a relação com a UE e dar um novo ímpeto a algumas das bandeiras da Comissão. Estão alinhados na resposta a dar ao conflito na Ucrânia.

Joe Biden O Presidente dos Estados Unidos veio reavivar a relação com a UE e dar um novo ímpeto a algumas das bandeiras da Comissão. Estão alinhados na resposta a dar ao conflito na Ucrânia.

Embora o "sofagate" tenha abalado a relação, o presidente do Conselho Europeu é um dos braços de Von der Leyen. Foi essencial para moderar as negociações sobre o Fundo de Recuperação.

Charles Michel Embora o "sofagate" tenha abalado a relação, o presidente do Conselho Europeu é um dos braços de Von der Leyen. Foi essencial para moderar as negociações sobre o Fundo de Recuperação.

A presidente do Parlamento Europeu é uma forte aliada da presidente da Comissão. Defendeu recentemente uma ação conjunta da UE para travar os preços dos bens energéticos.

Roberta Metsola A presidente do Parlamento Europeu é uma forte aliada da presidente da Comissão. Defendeu recentemente uma ação conjunta da UE para travar os preços dos bens energéticos.

A vice-presidente executiva tem a pasta da digitalização, que inclui a luta contra as gigantes tecnológicas, uma das prioridades da presidente da Comissão Europeia no seu mandato.

Margrethe Vestager A vice-presidente executiva tem a pasta da digitalização, que inclui a luta contra as gigantes tecnológicas, uma das prioridades da presidente da Comissão Europeia no seu mandato.

O primeiro-ministro esteve na linha da frente do apoio ao Fundo de Recuperação. Agora pediu mais tempo à presidente da Comissão para conseguir aplicar a ambiciosa "bazuca".

António Costa O primeiro-ministro esteve na linha da frente do apoio ao Fundo de Recuperação. Agora pediu mais tempo à presidente da Comissão para conseguir aplicar a ambiciosa "bazuca".