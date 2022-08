Hugo Soares Ex-deputado, trabalhou diretamente com Luís Montenegro quando este era líder da bancada, é agora o secretário-geral do partido e braço-direito do novo líder social democrata.

Miguel Pinto Luz O vice-presidente da Câmara de Cascais, que defrontou Montenegro nas diretas de 2019 e que não deu um apoio direto, é agora um dos seus vice-presidentes.

Paulo Cunha O ex-presidente da Câmara de Famalicão é outro dos nomes escolhidos por Montenegro para fazer a ligação com a máquina do partido. É um dos vice-presidentes.

Carlos Moedas Visto por muitos como um potencial candidato a líder do PSD, o presidente da Câmara de Lisboa não tem cargos executivos no partido, mas foi o número um da lista para o Conselho Nacional.

Pedro Duarte Ex-líder da JSD e ex-secretário de Estado da Juventude de Santana Lopes, foi a escolha de Luís Montenegro para liderar o Conselho Estratégico Nacional do partido.

Joaquim Miranda Sarmento Era próximo de Rui Rio, mas Montenegro chamou-o para liderar a bancada parlamentar do PSD, substituindo Paulo Mota Pinto. A bem da unidade e para travar oposições internas.

Miguel Albuquerque O presidente do Governo Regional da Madeira foi o seu mandatário nacional na candidatura a líder do partido e um dos seus mais fieis conselheiros. É o presidente da mesa do Congresso.

António Leitão Amaro Integra o grupo dos seis vice-presidentes e o núcleo duro do novo líder do PSD. É um dos nomes mais próximos de Luís Montenegro, com quem também coexistiu no Parlamento.

Cavaco Silva É uma aliança que não se traduz em conversas frequentes, mas antes em "manter o canal aberto". O antigo Presidente da República é uma figura de referência para Luís Montenegro.

Margarida Balseiro Lopes A ex-deputada e antiga líder da JSD é vice-presidente do partido e faz parte do núcleo duro que acompanha Montenegro. Saiu no tempo de Rio em rutura.

Paulo Rangel O eurodeputado e ex-candidato a líder, que perdeu para Rui Rio nas diretas do ano passado, é agora o primeiro vice-presidente na equipa de Luís Montenegro.

Marques Mendes O comentador político da SIC é próximo do líder social-democrata e são frequentes as conversas entre ambos. Não lhe tem poupado elogios nos seus cometários semanais.

Alberto João Jardim O antigo líder social-democrata da Madeira apoiou Montenegro nas diretas e contribuiu para a sua vitória expressiva no arquipélago.

Pedro Passos Coelho Passista convicto, foi no consulado do ex-primeiro ministro que Montenegro ganhou terreno e visibilidade, com a liderança do grupo parlamentar do PSD.

Jorge Moreira da Silva Enfrentaram-se nas diretas da sucessão a Rui Rio, mas são amigos de longa data e cresceram juntos, como políticos, nos anos da liderança de Passos Coelho.

Pedro Alves Ex-deputado, lidera a distrital de Viseu do PSD e é um dos homens para a máquina do partido, a quem cabe fazer a ponte mais a nível local. É o coordenador autárquico do PSD.