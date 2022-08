Edeltrudes Costa Ministro e diretor do gabinete do Presidente da República é um homem no qual Lourenço deposita total confiança. Também por isso é um dos mais atacados pela oposição, interna e externa.

Ricardo Viegas de Abreu Muito do investimento estrangeiro em Angola passa pelo ministro dos Transportes, o qual tem também ligações familiares fortes com João Lourenço.

Fernando Miala É o temido chefe do SINSE, o órgão de segurança do Estado. É uma espécie de "big brother" e tem tido um papel preponderante na denúncia dos casos de corrupção.

Manuel Nunes Júnior O ministro do Estado e da Coordenação Económica faz parte do núcleo duro da governação de João Lourenço e é fundamental para a diversificação da economia.

Esperança da Costa É a número dois da lista do MPLA às eleições gerais, o que significa que a atual secretária de Estado das Pescas será vice-presidente do país caso o partido vença as eleições.

Hélder Pitta Grós João Lourenço nomeou-o em dezembro de 2017 como Procurador-Geral da República. Desde então tem sido o rosto do combate à corrupção, prioridade assumida por João Lourenço.

Carolina Cerqueira A atual ministra de Estado para a Área Social de João Lourenço poderá vir a ocupar o lugar de presidente da Assembleia Nacional, um cargo de enorme peso político e institucional.

Vera Daves de Sousa A ministra das Finanças deu credibilidade às contas públicas de Angola e iniciou as privatizações. É um ativo político muito relevante para João Lourenço.

José Lima Massano O governador do Banco Nacional de Angola deu início a um conjunto de reformas no setor financeiro e tem sido fundamental para a redução da taxa de inflação.

Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente da República descomplicou as relações com o seu homólogo de Angola e ganhou as simpatias dos angolanos que o batizaram como "tio Celito".

Francisco Furtado É ministro de Estado e chefe da casa de segurança do Presidente. Divide com Fernando Miala o controlo dos serviços de inteligência. Funciona como os olhos e os ouvidos de Lourenço.

Manuel Vicente O ex-vice-presidente é instrumental para João Lourenço, que o defendeu com unhas e dentes do processo que tinha em Portugal. Em troca, Vicente tem-lhe oferecido lealdade e informação.

Luísa Damião É a vice-presidente do MPLA e este estatuto é suficiente para explicar a sua importância política e a capacidade que tem para influenciar as decisões de João Lourenço.

Mário António É um aliado fiável e pertence ao bureau político do MPLA. Comanda a Gefi, a sociedade do partido em que estão concentradas as participações em várias empresas.

Rafael Marques Em 2019, João Lourenço condecorou-o pelo seu empenho na luta contra a corrupção e em prol da transparência governamental. Esta opção rendeu-lhe dividendos políticos.

Kristalina Georgieva O FMI, liderado por Kristalina Georgieva, tem sido decisivo para que a perceção de Angola no exterior melhore. Os elogios às reformas do Governo são um ótimo cartão de visita.