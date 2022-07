Ursula von der Leyen A presidente da Comissão Europeia tem apoiado países como a Alemanha a reduzirem a dependência do gás russo, depois de Scholz ter sido um dos "padrinhos" da bazuca da UE para a retoma pós-covid.

Angela Merkel Apesar de pertencerem a partidos rivais, Angela Merkel confiou a Scholz a vice-chancelaria e a pasta das Finanças entre 2018 e 2021. Na passagem de testemunho, garantiu que o país está bem entregue.

Robert Habeck Antigo líder dos Verdes, acumulou o cargo de vice-chanceler e ministro da Economia e Proteção Climática, nos acordos de governação. É visto como um ecologista moderado e escreve livros infantis.

Christian Lindner O liberal ficou com a pasta das Finanças, para Scholz formar Governo. O ‘travão’ da dívida é, para si, prioritário mas a conjuntura tem-lhe sido adversa e já lhe valeu o apelido de "rei da dívida".

Wolfgang Schimdt Braço-direito de Scholz, é atualmente o seu chefe de gabinete. Antes disso, foi conselheiro de Scholz na câmara de Hamburgo e rumou a Berlim com a chegada de Scholz a vice-chanceler de Merkel.

Lars Klingbeil Próximo de Scholz, é apontado como um dos responsáveis pela união dos social-democratas na campanha que o levou à chancelaria. É co-líder do SPD e pertence à ala mais à direita do partido.

Emmanuel Macron O presidente francês foi o primeiro líder a receber a visita oficial de Scholz, após a eleição. Juntos têm trabalhado para que o eixo franco-alemão continue a ser o "motor" do projeto europeu.

Joe Biden O Presidente dos Estados Unidos tem investido em manter boas relações com a Alemanha e tem aplaudido a presidência de Scholz no G7 num momento de especial "turbulência" na Europa.

Joachim Nagel O economista, próximo do SPD, foi escolhido por Scholz suceder ao "falcão" Jens Weidmann no Bundesbank. Tem mantido a ortodoxia monetária do antecessor, acentuada pela inflação.

Frank-Walter Steinmeier O Presidente alemão partilha com Scholz a cor partidária e a promessa de "curar as feridas deixadas pela pandemia" e lutar contra quem não respeitam a democracia.

Bärbel Bas É a presidente do Bundestag (Parlamento alemão) e, tal como Scholz, pertence ao SDP. Sucedeu a Wolfgang Schäuble e tem defendido uma maior proximidade com os cidadãos.

Nancy Faeser É a primeira mulher a liderar o Ministério do Interior, depois de ter sido escolhida diretamente por Scholz. É apontada como uma peça estratégica no combate a extremismos, em especial, de direita.

Karl Lauterbach É dos rostos populares do Governo de Scholz. A constante presença em debates na TV a defender a vacinação contra a covid fizeram com que fosse uma escolha natural para a pasta da Saúde.

Saskia Esken Partilha a liderança do partido de Scholz com Lars Klingbeil e faz parte da ala mais à esqueda. É uma das impulsionadoras da inovação digital que o chanceler alemão quer reforçar no país.

Mario Draghi O ex-primeiro-ministro de Itália e antigo líder do BCE foi, com Macron e Scholz, visitar Kiev e mostrar a "solidariedade europeia" com a Ucrânia. À parte disso, tem sido um grande aliado de Scholz na UE.

Charles Michel O presidente do Conselho Europeu tem trabalhado com Scholz para "uma Europa forte e soberana". Face às hesitações do chanceler no embargo ao gás, têm encontrado alternativas juntos.