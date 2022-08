Joaquim Teixeira Irmão mais velho de José, é acionista e COO do grupo, membro do conselho de administração e vice-presidente de diversas empresas do universo DST. É "a cola" da família Teixeira.

Henri Piganeau Acionista e "managing partner" da Cube, fundo luxemburguês que detém 60% da DSTelecom, o braço de telecomunicações do grupo DST e onde Piganeau é administrador.

João Negrais Matos Formado em Economia, passou pelo BESA, Netjets Europe ou KPMG antes de aterrar no grupo DST, onde é administrador e responsável pela sofisticação de processos e inovação.

Eduardo Leite É o CEO da CARI - Construtores, empresa comprada pelo grupo DST que, sob a liderança de Leite, fez o "turn around" e tornou-se uma referência na estratégica área da reabilitação.

Eurico Soares Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho, todo o seu percurso profissional está ligado ao grupo DST, onde é administrador com o pelouro da produção e engenharia.

Susana Braga Licenciada em Economia, entrou em 2007 no grupo DST, onde é a administradora responsável pelo planeamento estratégico, controlo de gestão e análise de novos negócios.

Avelino Teixeira Acionista e CFO (administrador responsável pela área financeira do grupo DST), o irmão de José é também vice-presidente de diversas empresas do universo DST.

Norman Foster O grupo DST firmou uma parceria com o conceituado arquiteto inglês - "o ‘deus’ da arquitetura", como lhe chama José Teixeira - para a construção modular.

Richard Rogers O grupo DST mantém a parceria com o atelier do prestigiado e recém-falecido arquiteto - vencedor do prémio Pritzker em 2007 - para o desenho de caixilharias minimalistas.

Ricardo Salgado CEO da DSTelecom, operador de referência de redes de fibra ótica no interior do país, que cobre 550 mil famílias em Portugal e espera chegar a 130 concelhos no final deste ano.

Hernâni Teixeira Com formação superior na área de Gestão e Marketing, o irmão mais novo de José e acionista da DST é o administrador comercial e integra a administração de algumas das empresas do grupo.

António Carlos Rodrigues A concorrente e vizinha Casais contestou ter sido excluída dos apoios das Agendas Mobilizadoras e denunciou o alegado favorecimento dos projetos da DST.

Rodrigo Araújo CEO da Bysteel e da Bysteel FS, duas empresas do universo DST, é considerado por José Teixeira "o principal responsável pela internacionalização do grupo".

Ricardo Carvalho Um dos quadros que melhor espelha o "elevador social" do universo DST, é o CEO da DTE - Instalações Especiais, uma das principais empresas do grupo bracarense.

Vítor Aguiar e Silva Galardoado com o Prémio Camões 2020, há 27 anos que preside ao júri do Prémio de Literatura DST, que já entregou mais de 300 mil euros em prémios e analisou mais de 1.200 obras.

Rui Madeira Amigo de longa data de José Teixeira e diretor da Companhia de Teatro de Braga, instituição que tem o grupo DST como mecenas exclusivo. "Porque tudo é teatro", afirma o empresário.

António Costa Silva O ministro da Economia garantiu recentemente que as negociações com Bruxelas vão no sentido de a venda da Efacec ao grupo DST não ser considerada auxílio do Estado.