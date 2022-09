Mariana Vieira da Silva Ganhou poderes no novo Governo e é o fiel da balança de Costa. Substituiu o primeiro-ministro durante as férias deste. É ouvida em todas as grandes decisões e pertence ao núcleo duro.

Fernando Medina Foi resgatado para ministro das Finanças, depois da derrota em Lisboa. É um fiel do primeiro-ministro desde os tempos em que foi vice de Costa na autarquia da capital. Está na lista da sucessão.

Duarte Cordeiro Foi essencial na campanha para as legislativas antecipadas, como diretor de campanha. Assume papel central no pacote de medidas energéticas para responder à inflação.

Ana Catarina Mendes Foi promovida de líder parlamentar da bancada do PS a ministra dos Assuntos Parlamentares. Faz a ponte entre o Governo e a Assembleia da República.

Tiago Antunes Transitou de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro para os Assuntos Europeus. É o braço de Costa em Bruxelas, para onde não afasta ir no futuro. Continua a estar no núcleo duro dos conselheiros.

Lacerda Machado O "amigo" de longa data já foi chamado para resolver alguns imbróglios, como os "lesados do BES" ou a TAP, mas continua na sombra e é ouvido por Costa.

António Costa Silva Foi chamado para coordenar o dossiê do Plano de Recuperação nacional e acabou no Ministério da Economia, mas sem a gestão do fundos da bazuca que passou para Mariana Vieira da Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente da República tem mantido os princípios de uma cordial convivência com António Costa. Não perde uma oportunidade para intervir sobre medidas.

Augusto Santos Silva Já foi n.º 2 do Governo, com a pasta dos Negócios Estrangeiros. Transitou para a presidência da Assembleia da República num momento de maioria absoluta. Fala-se de Santos Silva para possível candidato a Belém.

Ursula von der Leyen A presidente da Comissão Europeia não esconde a boa relação com António Costa. Portugal foi pioneiro a entregar o Plano de Recuperação e Resiliência.

Pedro Nuno Santos Há muito na linha de sucessão de António Costa na liderança do PS, o atual ministro das Infraestruturas saiu fragilizado com o polémico despacho da localização do Aeroporto de Lisboa.

Mário Centeno O antigo ministro das Finanças foi peça-chave para a credibilidade dos governos de Costa na Europa. No Banco de Portugal continua alinhado com o primeiro-ministro.

João Cepeda Conhecem-se há vários anos, desde a altura da Câmara de Lisboa, e têm uma boa relação. O antigo jornalista e responsável pela instalação em Lisboa da marca Time Out é responsável pela comunicação do Governo.

Luís Paixão Martins Reformado desde 2015, o consultor de comunicação foi "conselheiro especial" para a campanha de António Costa às legislativas antecipadas. Fundador da LPM é figura incontornável do marketing político.

Vítor Escária É chefe de gabinete de António Costa. As opiniões do economista e professor do ISEG têm muito peso quando se discute política económica. Está presente desde o início.

Pedro Sánchez O primeiro-ministro espanhol mantém relações estreitas com Costa, até porque pertencem à mesma família política. O "travão ibérico" ao preço da eletricidade é exemplo dessa boa relação.