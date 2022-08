Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone

Bilhete de Identidade Cargo: CEO do grupo José de Mello

Naturalidade: Nasceu em 1965 em Lisboa

Formação: Licenciado em Ciências Económicas e Administração de Empresas na Universidade de Neuchâtel, Suíça.

Outros cargos: Presidente do Conselho Geral e da Assembleia Geral da CIP e presidente da Assembleia Geral da ACEGE e do Health Cluster Portugal