Maria João Melícias É vogal do Conselho de Administração da AdC, cargo que ocupa desde 2014 e aguarda substituição. Licenciada em Direito, é um dos braços-direitos de Matos Rosa.

Pedro Proença O presidente da Liga pode ser visto como o rosto do futebol português, alvo este ano da condenação pela AdC por práticas ilícitas no mercado laboral. A LPFP e 31 SAD foram alvo de coimas.

Margrethe Vestager A comissária europeia com o pelouro da Concorrência tem-se notabilizado pelo combate aos cartéis, uma linha que Margarida Matos Rosa segue igualmente em Portugal.

Ana Sofia Rodrigues Sendo a economista-chefe da Autoridade da Concorrência, Ana Sofia Rodrigues é outra das principais figuras na equipa de Matos Rosa. Encontra-se no regulador desde 2006.

Miguel Moura e Silva Vogal do regulador desde 2019, tem um papel-chave graças à sua experiência de quase uma década como Diretor do Departamento de Práticas Restritivas.

Salvador de Mello O Grupo Mello, do qual é CEO, viu ser-lhe aplicada a maior coima por alegada concertação na negociação com a ADSE. Os operadores visados já indicaram que vão a tribunal.

António Costa Silva A Autoridade da Concorrência está sob a tutela do Ministério da Economia. Assim, qualquer revés que o regulador sofra tem repercussões para António Costa Silva.

Jorge Fernandes Ferreira É diretor da Unidade Anticartel do regulador, estando, por isso, diretamente ligado a algumas das decisões mais mediáticas tomada pela Concorrência.

Cristina Camacho Na Autoridade da Concorrência desde 2004, é a chefe de gabinete de Margarida Matos Rosa. Dirige também, desde 2013, a Unidade de Relações Internacionais do regulador.