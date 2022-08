e foi a primeira pessoa com quem José Neves trabalhou, em 1993, quando fundou

Cipriano Sousa Conheceram-se na faculdade e foi a primeira pessoa com quem José Neves trabalhou, em 1993, quando fundou a Grey Matter. É o responsável global pela área da tecnologia (CTO) da Farfetch.

Paula Amorim Partilha com José Neves o investimento na Platforme, plataforma digital que visa revolucionar a indústria da moda a nível mundial, e considera-o um amigo e empreendedor visionário.

António Murta A par com José Neves e Carlos Oliveira, é outro dos cofundadores da FJN, onde desempenha o cargo de administrador não executivo. É investidor da capital de risco Pathena.

Carlos Oliveira É o presidente executivo da Fundação José Neves (FJN) e faz parte do círculo de amigos do CEO da Farfetch. Foi fundador da MobiComp, sendo também um dos cofundadores da fundação.

Luís Teixeira É o diretor executivo da Farfetch Portugal e responsável pelas áreas operacionais (COO) da empresa a nível global, supervisionando as equipas de vários departamentos.

Gracinda Linhares Foi a segunda pessoa a trabalhar com José Neves, quando o empresário desenvolveu um software para a indústria da moda que viria mais tarde a resultar no nascimento da Farfetch.

Marco Gobbetti O CEO da Salvatore Ferragamo, com quem a Farfetch anunciou uma parceria estratégica, considera-a a parceira ideal para impulsionar a inovação omnicanal da companhia italiana.