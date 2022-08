Horta Osório é presidente não executivo do conselho de administração da Bial desde 2021, substituindo Luís Portela. Trabalha com o CEO António Portela.

O gestor português será consultor do Mediobanca a convite do CEO (e amigo) Alberto Nagel. Vai ajudar a gerir as aquisições europeias do banco italiano de investimento.

O chairman e fundador do grupo Impresa apostou em Horta Osório para vice-presidente do conselho de administração da companhia.

É mais um nome da escola Santander. Esteve com Horta Osório no Lloyds e depois foi presidente executivo do Novo Banco. Quando saiu, regressou ao Lloyds.

O ex-chairman do Credit Suisse e ex-CEO do Lloyds conheceu Castro e Almeida em 1993, quando liderava o Santander de Negócios Portugal. Os dois gestores são amigos.

