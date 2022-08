António Costa O primeiro-ministro foi buscar um independente para preparar o enquadramento teórico do PRR. Embora não lhe tenha dado a pasta dos fundos, deu-lhe o Ministério da Economia.

Marçal Grilo O ex-administrador da Fundação Calouste Gulbenkian foi um dos responsáveis pela sua contratação para a Partex, onde ficaria entre 2003 e 2019.

Mariana Vieira da Silva É com a ministra da Presidência, muito próxima do primeiro-ministro, que António Costa Silva tem de articular as agendas mobilizadoras.

António Monteiro O presidente da Fundação Millennium BCP é conterrâneo de António Costa Silva. Nasceram em Catabola (antiga Nova Sintra) mas, de acordo com o próprio, só se conheceram mais tarde.

Celeste Hagatong A presidente da Cosec foi escolhida em julho pelo ministro da Economia para presidir ao Conselho de Administração do Banco do Fomento. Ana Carvalho, que era a administradora executiva da seguradora de crédito, será a CEO.

Rita Marques A secretária de Estado é a operacional do ministro para os assuntos do turismo, e agora também do Comércio e Serviços.

Nelson de Souza Era o ministro com a tutela dos fundos comunitários quando António Costa chamou Costa Silva para desenhar o plano de recuperação, uma espécie de enquadramento teórico ao Plano de Recuperação e Resiliência.

Rui Vilar Enquanto presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Rui Vilar esteve no almoço do Ritz onde, segundo a Visão, se preparou a contratação do especialista em petróleos para a Partex.

Nicolau Santos O presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, publicou vários livros de poesia em coautoria com António Costa Silva. Nasceram os dois em Angola e são amigos.

Viriato Soromenho-Marques Foi coordenador científico do programa Gulbenkian Ambiente (2007-2011) quando António Costa Silva liderava a Partex. Considerou o documento de visão estratégica de Costa Silva como "um oásis de relevância no deserto de trivialidades da política nacional".

José Maria Costa O ex-autarca de Viana do Castelo, que atingiu o limite de mandatos, é o novo secretário de Estado do Mar.

João Neves O secretário de Estado da Economia e ex-administrador da Bial transitou da equipa de Siza Vieira para a de António Costa Silva.