Luís Montenegro Têm uma relação cordial, embora Moedas não faça parte do círculo próximo do líder do partido. Quando há temas de interesse mútuo, conversam e põem-se de acordo.

António Leitão Amaro Dentro do partido, é um dos seus conselheiros políticos, com o qual mantém contacto regular e próximo. Deu uma ajuda na campanha para a câmara e é um dos vices de Montenegro.

António Valle É o seu chefe de gabinete na Câmara de Lisboa, com quem tem uma relação de há muito tempo. É um dos responsáveis pela máquina de comunicação do atual presidente da Câmara de Lisboa.

Ângelo Pereira Presidente da distrital de Lisboa, uma das principais estruturas do PSD, é um dos seus principais aliados dentro da máquina partidária e também um dos seus vereadores com maior peso político.