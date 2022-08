O atual "chairman" da Caixa fez carreira sobretudo no BPI e em 2021 substituiu Rui Vilar no cargo.

António Farinha de Morais O atual "chairman" da Caixa fez carreira sobretudo no BPI e em 2021 substituiu Rui Vilar no cargo.

Maria João Carioca Assumiu a administração financeira do banco neste ano, depois de ter tido a pasta da digitalização. Acompanha Paulo Macedo desde o primeiro mandato.

Madalena Talone Tal como o atual "chairman", Madalena Talone fez grande parte da vida profissional no BPI. Está na comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos.

Jorge Magalhães Correia A Caixa mantém uma posição de 15% no capital da Fidelidade. A entidade é liderada por Jorge Magalhães Correia.

Margrethe Vestager A Direção-Geral da Concorrência Europeia, liderada por Margrethe Vestager, deu luz verde à conclusão do plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos em 2021.