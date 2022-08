Gonzalo Gortázar lidera o CaixaBank, que detém o BPI. O acionista catalão escolheu João Pedro Oliveira e Costa para suceder ao espanhol Pablo Forero na presidência do BPI.

O CFO (administrador financeiro) do BPI representa o acionista CaixaBank no banco português.

