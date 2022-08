Miguel Portela Responsável pela área crítica de "corporate", integra a administração da Bial desde janeiro de 2011, quando

o irmão António (mais velho quatro anos) substituiu o pai Luís na cadeira de CEO.

José Redondo É o responsável pelas áreas financeira e industrial da maior farmacêutica portuguesa, onde trabalha já lá vão cerca de 36 anos, ocupando uma cadeira da administração há 28.

Joerg Holenz Ex-vice-presidente de neurociências da Grünenthal em Cambridge (EUA), é o novo diretor-geral para a área de I&D da Bial, ocupando uma cadeira na administração do grupo.

Daniel Bessa Bastante próximo da companhia e da família Portela, o antigo ministro da Economia integra a administração da Fundação Bial e lidera o conselho fiscal da maior farmacêutica portuguesa.

Peter Lansbury Há menos de dois anos, a Bial criou, nos EUA, a Bial Biotech, que comprou à norte-americana LTI os seus programas de investigação, que continuam a ser liderados por Peter Lansbury.

Horta Osório O sportinguista e novo consultor sénior do banco italiano Mediobanca substituiu, há pouco mais de um ano, no cargo de "chairman" da Bial, Luís Portela, pai do CEO portista António.

Luís Portela Após 42 anos de liderança da Bial - depois de em 2011 ter deixado a cadeira de CEO para o filho António, passou a pasta de "chairman" para Horta Osório em abril de 2021 -, continua à frente da Fundação Bial.

Kevin Gorman A Neurocrine Biosciences detém um contrato de licenciamento exclusivo para a comercialização do fármaco Ongentys da Bial na América do Norte, que é o maior mercado farmacêutico mundial.

Hubertus von Baumbach António Portela é membro do "board" da EFPIA, federação que reúne as companhias de investigação líderes

do setor farmacêutico europeu.

António Rios Amorim O CEO da Bial é o novo presidente do Conselho Geral da COTEC Portugal, cuja direção é liderada, desde maio passado, pelo presidente da Corticeira Amorim.

Antony Loebel A Bial vai vender na Europa o medicamento para Parkinson da sua parceira Sunovion (da japonesa Sumitomo), que detém a licença comercial do antiepilético da Bial nos EUA e no Canadá.

Rui Santos Ivo Cabe ao Infarmed a regulamentação dos preços e aprovar a entrada dos medicamentos no mercado nacional, o que gera tensão com a indústria farmacêutica.

Pinto da Costa Sócio do FC Porto, foi no seu clube do coração que, durante 12 anos, António Portela notabilizou-se como nadador de alta competição, tendo sido campeão nacional nos 100 metros livres.

Marta Temido É ao Governo que cabe a aprovação das comparticipações do Estado nos preços dos medicamentos, sendo indiretamente, até pela rede hospitalar, o maior cliente das farmacêuticas.

António Sousa Pereira António Portela integra o Conselho de Curadores da Universidade do Porto, tendo o Conselho de Reitores (também liderado por Pereira) sido parceiro na constituição da Fundação Bial.

Vasco de Mello A Bial integra a Business Roundtable Portugal, que quer "acelerar o crescimento económico e social do país para garantir um Portugal mais justo, mais próspero e mais sustentável".

Guo Guangchang A licença comercial do antiparkinsoniano da Bial na China é detida pela Fosun Pharma, que pertence ao poderoso grupo chinês Fosun, dono da Fidelidade, da Luz Saúde e de 29,9% do BCP.