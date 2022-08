Paula Gomes Freire Assumiu em fevereiro deste ano as funções de ‘managing partner’ da VdA, "um processo de sucessão natural", de acordo com as palavras de João Vieira de Almeida.

Pedro Cassiano Santos Integra a sociedade de advogados desde 1989 e é o sócio responsável pela área de bancário e financeiro. Amigo pessoal de João Vieira de Almeida.

Paulo Pinheiro Sócio executivo do grupo público, concorrência e saúde. É apontado como um dos advogados mais próximo do managing partner da firma, fazendo parte do núcleo duro.

Jorge Bleck É um dos seus sócios e também líder da área de M&A e Corporate Finance da VdA, o mesmo campo do Direito em que João Vieira de Almeida trabalha. É um aliado de peso para o líder da VdA.

Daniel Proença de Carvalho Os dois advogados têm mantido uma relação próxima, quer ao nível pessoal quer ao nível profissional.

Francisco Sá Carneiro João Vieira de Almeida saudou a sua entrada na VdA, frisando a "enorme admiração" por "um dos mais reputados advogados transacionais portugueses".

Manuel Cavaleiro Brandão O conceituado advogado portuense é um reforço recente da VdA. Entrou em finais de 2021, para dar maior músculo à sociedade na região Norte do país.

António Costa O presidente da direção da Vieira de Almeida é amigo de longa data do primeiro-ministro. O advogado já elogiou publicamente as políticas seguidas pelo líder do Governo.

Mário Centeno O apoio jurídico ao Banco de Portugal - em torno da resolução do BES e do Banif e na venda do Novo Banco - faz com que continue a existir uma ligação estreita entre a VdA e o regulador.

Ricardo Costa O diretor-geral de informação da Impresa, dona da SIC e do Expresso, é amigo de infância de João Vieira de Almeida, tal como o seu irmão, o primeiro-ministro António Costa.

João Manso Neto Lidera a Greenvolt, subsidiária da Altri, cuja entrada em bolsa teve a assessoria dos especialistas da VdA, bem como o recente aumento de capital de quase 100 milhões de euros.

Filipe de Botton O empresário, que é presidente da Logoplaste e sócio da empresa de gelados artesanais Santini, é muito próximo e mesmo amigo do advogado João Vieira de Almeida.

Leonor Sampaio Santos É a líder da área jurídica do Grupo José de Mello. João Vieira de Almeida tem exercido funções de presidente da assembleia-geral de várias empresas do grupo.

Vasco de Mello Na venda da Brisa, a Vieira de Almeida assessorou a concessionária de autoestradas. João Vieira de Almeida tem, aliás, uma relação antiga com o Grupo José de Mello.