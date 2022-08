Miguel Guedes de Sousa Casado com Paula, com separação de bens, é o CEO da Amorim Luxury, grupo fundado e presidido pela sua mulher, que detém as lojas Fashion Clinic, os restaurantes JNcQUOI e ativos na Comporta. Casado com Paula, com separação de bens, é o CEO da Amorim Luxury, grupo fundado e presidido pela sua mulher, que detém as lojas Fashion Clinic, os restaurantes JNcQUOI e ativos na Comporta.