Maria José Ritta Muito presente nas comitivas de Sampaio ao estrangeiro - e que dele recebeu o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique -, Fernando Nunes tornou-se próximo do casal.

D. Jorge Ortiga O ex-arcebispo de Braga (que renunciou ao cargo no final do ano passado) tem uma relação de amizade com Fernando Campos Nunes.

Edite Estrela A deputada socialista, e vice-presidente da Assembleia da República, faz parte do círculo de amigos próximos do dono da Visabeira.