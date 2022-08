Com uma carreira de quase 30 anos na Sonae, onde é membro não executivo da administração e onde já foi co-CEO, é também chairman da Nos.

Ângelo Paupério Com uma carreira de quase 30 anos na Sonae, onde é membro não executivo da administração e onde já foi co-CEO, é também chairman da Nos.

Desde sempre ao lado de Miguel Almeida, o filho do antigo Presidente da República faz parte da equipa executiva do gestor.

Manuel Ramalho Eanes Desde sempre ao lado de Miguel Almeida, o filho do antigo Presidente da República faz parte da equipa executiva do gestor.

O antigo ministro da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social do CDS é o secretário-geral da Apritel, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas.

Pedro Mota Soares O antigo ministro da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social do CDS é o secretário-geral da Apritel, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas.

Homem da confiança de Miguel Almeida, o Chief Financial Officer da Nos desempenha as atuais tarefas desde 2013, o mesmo ano em que o CEO assumiu a liderança.

João Pedro Pereira da Costa Homem da confiança de Miguel Almeida, o Chief Financial Officer da Nos desempenha as atuais tarefas desde 2013, o mesmo ano em que o CEO assumiu a liderança.

Administrador de várias empresas, nomeadamente do grupo Sonae, Lobo Xavier tem funções não executivas na administração da Nos e é próximo de Miguel Almeida.

António Lobo Xavier Administrador de várias empresas, nomeadamente do grupo Sonae, Lobo Xavier tem funções não executivas na administração da Nos e é próximo de Miguel Almeida.

É presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Organiza um evento anual em que participam habitualmente os principais CEO do setor.

Rogério Carapuça É presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Organiza um evento anual em que participam habitualmente os principais CEO do setor.

É o presidente executivo da MasMovil, que detém a Nowo (antiga Cabovisão). No leilão do 5G, a empresa investiu um total de 70 milhões de euros, só atrás de Nos, Vodafone e Altice.

Meinrad Spenger É o presidente executivo da MasMovil, que detém a Nowo (antiga Cabovisão). No leilão do 5G, a empresa investiu um total de 70 milhões de euros, só atrás de Nos, Vodafone e Altice.