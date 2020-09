Quem são os Mais Poderosos de 2020?

Apesar das dificuldades que enfrenta, na sequência da pandemia, Lisboa passou os últimos anos a subir pontos nos rankings turísticos internacionais e encheu os cofres com as taxas cobradas aos visitantes. Anunciando obra, Fernando Medina soube retirar dividendos disso. Dentro do PS, tem um percurso muito bem definido, ainda que também com concorrência aberta. Na câmara e fora dela, granjeia apoios da esquerda à direita. Protegido do primeiro-ministro, é admirado por Ferro Rodrigues, Marcelo e até Marques Mendes.