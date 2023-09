Já são conhecidos todos os Mais Poderosos de 2023. Recorde os 50 nomes

#Porque desce - Tem centralizado todos os dossiês mais importantes da Comissão Europeia. É dela que partem os principais anúncios dos planos do executivo comunitário. É uma faca de dois gumes: acelera decisões e simplifica processos, mas acabou por "secar" a capacidade de influência dos comissários. Dois deles, o vice-presidente Frans Timmermans e a "czarina" Margrethe Vestager, estão de saída a um ano do fim do mandato. E, para o futuro, o único tema a agitar as águas é o alargamento da UE.



Terceira queda consecutiva

Evolução na lista de "Os Mais Poderosos" do Negócios

Von der Leyen entrou para a 16.ª posição. Em 2021, a líder da UE saltou para o topo, no ano passado desceu para 2.º e agora para 3.º. Está em fim de mandato.



